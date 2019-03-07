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Польська PGNiG планує закінчити судитися з "Газпромом" до кінця року

Польська PGNiG планує закінчити судитися з "Газпромом" до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Польська енергетична компанія PGNiG планує закінчити судитися про ціну на газ із російським "Газпромом" до кінця поточного року. Про це заявив голова компанії Петро Возняк, повідомляє УНН з посиланням на Money.pl.

"З процедурних причин арбітраж не може тривати довше, ніж до кінця цього року", - сказав Возняк журналістам.

Наприкінці червня минулого року суд у Стокгольмі виніс рішення на користь PGNiG, яке полягає у тому, що компанія має право вимагати зниження ціни на газ.

На початку жовтня "Газпром" подав скаргу на скасування рішення часткового арбітражного суду, прийнятного для PGNiG від 30 червня.

Протягом багатьох років "Газпром" відкинув можливість змінювати ціну на газ для поляків, хоча вона суттєво перевищувала ціни на європейських ринках.

У 2014 році PGNiG скористалася можливістю перегляду ціни, передбаченої ямальським контрактом. Після закінчення переговорного періоду в травні 2015 року польська компанія звернулась до Арбітражного суду в Стокгольмі щодо спору за "Газпромом".

Ямальський контракт, підписаний у 1996 році, передбачає постачання Польщі приблизно 10 млрд. кубометрів газу щорічно. Договір діє до 2022 року.

Нагадаємо, Литва підтримала Польщу і приєдналася до скарги, яку Польська нафтогазова компанія PGNiG внесла торік у Суд Європейського Союзу на угоду Європейської комісії з Газпромом. 

Як повідомляв УНН, Польща планує через три роки стати незалежною від російського газу

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