Польша обменялась пленными с беларусью: археолога Бутягина, которого должны были экстрадировать в Украину, передали рф
Киев • УНН
Археолога Бутягина передали россии в ходе обмена между Польшей и беларусью. Украина обвиняет его в уничтожении культурного наследия в Крыму.
Арестованного археолога Александра Бутягина передали россии в рамках обмена заключенными между Польшей и беларусью. Об этом сообщила "Наша Нива", передает УНН.
Детали
По данным СМИ, впоследствии фсб рф сообщила, что археолога Александра Бутягина, а также жену российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавских спецслужб.
Добавим
Обмен между странами в формате 5 на 5 состоялся сегодня в Беловежской пуще. Это пешеходно-велосипедный контрольно-пропускной пункт пограничного перехода Переров-Беловежа.
С белорусской стороны из колонии освободили журналиста Анджея Почобута.
Археолога Александра Бутягина задержали 11 декабря в Польше, где он читал лекцию. Его экстрадиции требовала Украина: там ему предъявлены обвинения в незаконных раскопках в Крыму и уничтожении культурного наследия.
Польский суд разрешил выдать Украине российского археолога Бутягина - СМИ18.03.26, 14:19 • 6480 просмотров