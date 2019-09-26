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Польша предложит странам НАТО подписать декларацию для противодействия фейковым новостям

Киев • УНН

 • 11195 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Польша во время саммита НАТО в Лондоне в декабре предложит отдельным странам Альянса подписать декларацию об обмене важной для безопасности и обороны информацией, которая, в частности, должна решать вопрос реагирования на фейковые новости. Об этом сообщил глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польша предложит странам НАТО подписать декларацию для противодействия фейковым новостям

"Соответствующая модель - как в национальном, так и в союзническом отношениях - должна обеспечивать быстрый обмен анализами и информацией о возникновении инцидентов в информационном пространстве и создавать возможности для соответствующего реагирования", - сказал Мариуш Блащак.

Сообщается, что декларация должна решать вопросы реагирования на дезинформацию и внешние угрозы, например, фейковые новости и враждебный нарратив.

"Примером такой ложной информации могут быть публикации, появившиеся два года назад. После учений польских солдат с солдатами боевой группы НАТО, которыми командовал полковник Стивен Гвентер, в прессе появилось интервью, в котором он негативно высказывался о поляках. Оскорбительные заявления о польских солдатах также приписывали литовскому сержанту Саулиусу Лайонасу. В обоих случаях информация оказалась ложью, и была отвергнута заинтересованными лицами", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что в МИД назвали окончательные цели Украины относительно НАТО.

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