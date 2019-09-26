Польша предложит странам НАТО подписать декларацию для противодействия фейковым новостям

"Соответствующая модель - как в национальном, так и в союзническом отношениях - должна обеспечивать быстрый обмен анализами и информацией о возникновении инцидентов в информационном пространстве и создавать возможности для соответствующего реагирования", - сказал Мариуш Блащак.

Сообщается, что декларация должна решать вопросы реагирования на дезинформацию и внешние угрозы, например, фейковые новости и враждебный нарратив.

"Примером такой ложной информации могут быть публикации, появившиеся два года назад. После учений польских солдат с солдатами боевой группы НАТО, которыми командовал полковник Стивен Гвентер, в прессе появилось интервью, в котором он негативно высказывался о поляках. Оскорбительные заявления о польских солдатах также приписывали литовскому сержанту Саулиусу Лайонасу. В обоих случаях информация оказалась ложью, и была отвергнута заинтересованными лицами", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что в МИД назвали окончательные цели Украины относительно НАТО.