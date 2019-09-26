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У МЗС назвали остаточну ціль України щодо НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Остаточна ціль України — отримати членство у НАТО, цей курс не змінився. Про це під час конференції в Києві заявив заступник Міністра закордонних справ України Єгор Божок, передає кореспондент УНН.

У МЗС назвали остаточну ціль України щодо НАТО

“Україна — це четвертий фронт протистояння російської війни проти всієї демократичної спільноти. Ця війна не почалась в 2014-му, але набагато раніше, навіть не у 2008 році, коли ми всі зупиняли російську армію на шляху до Тбілісі”, — сказав дипломат.

З його слів, зрозуміло, як важливо залишатись сильними і об’єднаними, щоб протистояти цій загрозі сучасній міжнародній спільноті.

“Важливо для нас, і було важливо під час всієї невзгоди, до якої потрапила Україна в 2014 році, що НАТО стояло на боці України, підтримуючи нас не лише політично, а й практично, включаючи сферу протистояння гібридним загрозам від РФ. Ми вчилися разом, як реагувати на ці асиметричні дії з метою дестабілізації нашої країни і всієї Європи, не говорячи про весь світ. І ми продовжимо кооперацію з нашими друзями і партнерами з Альянсу. Ми чітко заявили, що наша остаточна ціль — це набути членства в НАТО. Тактика може різнитися, але ціль залишається незмінною. І я б хотів підтвердити її тут зараз, щоб завадити подальшим спекуляціям про наше рішення продовжувати подальшу співпрацю і інтеграцію”, — наголосив Божок.

Як писав УНН, в Україні хочуть для “ветеранських просторів” використати трастовий фонд НАТО.

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