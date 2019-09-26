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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД назвали окончательную цель Украины относительно НАТО

Киев • УНН

 • 16814 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Окончательная цель Украины — получить членство в НАТО, этот курс не изменился. Об этом во время конференции в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает корреспондент УНН.

В МИД назвали окончательную цель Украины относительно НАТО

“Украина — это четвертый фронт противостояния российской войны против всей демократической общественности. Эта война не началась в 2014-м, но гораздо раньше, даже не в 2008 году, когда мы все останавливали армию на пути в Тбилиси”, — сказал дипломат.

По его словам, понятно, как важно оставаться сильными и объединенными, чтобы противостоять этой угрозе современному международному сообществу.

“Важно для нас, и было важно во время всей невзгоды, в которую попала Украина в 2014 году, что НАТО стояло на стороне Украины, поддерживая нас не только политически, но и практически, включая сферу противостояния гибридным угрозам от РФ. Мы учились вместе, как реагировать на эти асимметричные действия с целью дестабилизации нашей страны и всей Европы, не говоря обо всем мире. И мы продолжим кооперацию с нашими друзьями и партнерами по Альянсу. Мы четко заявили, что наша окончательная цель — это получить членство в НАТО. Тактика может различаться, но цель остается неизменной. И я бы хотел подтвердить ее здесь сейчас, чтобы помешать дальнейшим спекуляциям о нашем решении продолжать дальнейшее сотрудничество и интеграцию”, — подчеркнул Божок.

Как писал УНН, в Украине хотят для “ветеранских пространств” использовать трастовый фонд НАТО.

Украинские Национальные Новости

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