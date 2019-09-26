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В Україні хочуть для "ветеранських просторів" використати трастовий фонд НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. "Ветеранський простір" має стати практичним інструментом реалізації ІІ етапу діяльності Трастового фонду НАТО зі створення системи переходу з військової кар’єри на професійну і цивільну в Україні. На цьому наголосила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда під час свого виступу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де відбулось засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

В Україні хочуть для "ветеранських просторів" використати трастовий фонд НАТО

"Ветеранські простори", які будуть працювати в кожній області, дозволять надавати допомогу за принципом "рівний-рівному", вони стануть "Єдиним вікном" ветеранських послуг, зокрема і щодо освіти, перепідготовки, працевлаштування. Які послуги надаватимуть гостям, які проблеми вирішувати, а які – і це важливо – попереджувати", - зазначила міністр.

На її переконання, запровадження ІІ етапу діяльності Трастового фонду спільно з Мінветеранів допоможе створити цілісну національну систему соціальної адаптації ветеранів та військових, які звільняються зі служби, залучаючи відповідні організації до спільної діяльності в цьому напрямку.

"Платформа має об’єднати державні структури, громадські організації, навчальні заклади та приватний сектор. І все це зможе працювати на єдиній платформі "Ветеранський простір" та де отримувати необхідні послугу та сервіси зможуть не лише самі ветерани та військовослужбовці, але й члени їхніх родин", - заявила Коляда.

Діяльність Трастового фонду спрямована на те, аби допомогти військовослужбовцям, ветеранам перейти від військової кар’єри до цивільної, повернутись до цивільного життя після війни. Під час першого етапу роботи Фонду майже 12 тисяч військових та членів їх родин отримали можливість пройти необхідну перепідготовку. Тим часом в Україні вже нараховується більше 380 тисяч учасників бойових дій, тож продовження діяльності фонду в Україні є необхідною, вказали у Мінветеранів.

Нагадаємо, Президент Зеленський пообіцяв найближчим часом закон про статус ветерана.

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