Польща запропонує країнам НАТО підписати декларацію для протидії фейковим новинам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Польща під час саміту НАТО в Лондоні у грудні запропонує окремим країнам Альянсу підписати декларацію про обмін важливою для безпеки та оборони інформацією, яка, зокрема, має вирішувати питання реагування на фейкові новини. Про це повідомив голова міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Відповідна модель - як в національному, так і в союзницьких відношеннях - повинна забезпечувати швидкий обмін аналізами та інформацією про виникнення інцидентів в інформаційному просторі та створювати можливості для відповідного реагування", - сказав Маріуш Блащак.
Повідомляється, що декларація має вирішувати питання реагування на дезінформацію та зовнішні загрози, наприклад, фейкові новини та ворожий наратив.
"Прикладом такої неправдивої інформації можуть бути публікації, що з’явилися два роки тому. Після навчань польських солдатів із солдатами бойової групи НАТО, якими командував полковник Стівен Гвентер, у пресі з’явилося інтерв’ю, в якому він негативно висловлювався про поляків. Образливі заяви про польських солдатів також приписували литовському сержанту Сауліусу Лайонасу. В обох випадках інформація виявилася брехнею, і була заперечена зацікавленими особами", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що у МЗС назвали остаточні цілі України щодо НАТО.