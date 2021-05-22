Польша закупит у Турции ударные беспилотники Bayraktar
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская сторона купит у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar, информирует УНН.
Детали
Поставки БПЛА должны стартовать в 2022 году.
По словам Блащака, данные беспилотники "обладают ударными возможностями", которые зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах на востоке Европы и на Ближнем Востоке.
Боевые беспилотники будут вооружены противотанковыми снарядами. Польша также приобретет логистическое и учебное оборудование вместе с дронами.
Соглашение будет подписано во время ближайшего визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию, который начнется 24 мая.
Min. @mblaszczak : Wynegocjowaliśmy umow na zakup 4 zestawów, czyli 24 statków powietrznych uzbrojonych w rakiety przeciwpancerne. Pierwszy zestaw trafi na wyposażenie WojskoPolskie już za rok. Bayraktar- Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) May 22, 2021
Справка
В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.
Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.
Также о беспилотниках Bayraktar речь шла во время недавнего визита Президента Украины в Турцию. В частности министры обороны Украины и Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективах членства Украины в НАТО.