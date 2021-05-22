Польща закупить у Туреччині ударні безпілотники Bayraktar

Деталі

Поставки БПЛА мають стартувати у 2022 році.

За словами Блащака, дані безпілотники "володіють ударними здібностями", які зарекомендували себе в збройних конфліктах на сході Європи і на Близькому Сході.

Бойові безпілотники будуть озброєні протитанковими снарядами. Польща також придбає логістичне та навчальне обладнання разом із дронами.

Угода буде підписана під час найближчого візиту президента Польщі Анджея Дуди до Туреччини, який розпочнеться 24 травня.

Min. @mblaszczak: Wynegocjowaliśmy umow na zakup 4 zestawów, czyli 24 statków powietrznych uzbrojonych w rakiety przeciwpancerne. Pierwszy zestaw trafi na wyposażenie WojskoPolskie już za rok. Bayraktar

Довідка

У 2019 році Україна закупила і провела випробування турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan.

Генеральний директор держкомпанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря у жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва в спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні і про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі "Океан" у Миколаєві.

Також про безпілотники Bayraktar йшлося і під час недавнього візиту Президента України до Туреччини. Зокрема міністри оборони України і Турецької Республіки Андрій Таран і Хулусі Акар обговорили напрямки співпраці. Йшлося про корвет, БПЛА Bayraktar, боєприпаси, проекти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО.