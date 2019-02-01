Польша указала на экспортное преимущество Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Польские птичники имеют неплохие позиции на европейском рынке курятины c високим потенциалом улучшения положения. Однако, существуют барьеры, которые препятствуют Польше попасть в тройку мировых лидеров по экспорту продукта. Один из них – Украина. Об этом пишет Food From Poland, передает УНН.
Поляки указывают, что Украина имеет существенное преимущество, ведь курятина украинского производства - дешевле польской.
"К таким ограничениям относится цена нашей продукции, которая, несмотря на свою конкурентоспособность на европейском рынке, все еще остается выше по сравнению с предложением Бразилии, США или Украины", - пишет издание.
Помимо цены, существует еще несколько препятствий - нехватка инвестиций и мощностей. В частности, по этим причинам польская курятина не смогла покрыть рынок Юго-Восточной Азии.
"Еще одна неиспользованная ниша - рынок мелких куриных тушек - до 200 г, так называемых курей-гриль. Высокий спрос на такую курятину наблюдается во многих странах. Особенно в мусульманских, в регионе Персидского залива. Польша могла бы покрыть этот спрос, однако это требует инвестиций и целого ряда изменений по всей цепочке производства продукта", - пишет издание.
Напомним, Саудовская Аравия уменьшила закупку бразильской курятины, заменив ее на украинскую.
В целом Украина за прошлый год поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду.
В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украины - агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.