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Польща вказала на експортну перевагу України

Польща вказала на експортну перевагу України

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Польські пташники мають непогані позиції на європейському ринку курятини з високим потенціалом поліпшення становища. Однак, існують бар'єри, які перешкоджають Польщі потрапити до трійки світових лідерів з експорту продукту. Один з них - Україна. Про це пише Food From Poland, передає УНН.

Поляки вказують, що Україна має істотну перевагу, адже курятина українського виробництва - дешевша польської.

"До таких обмежень належить ціна нашої продукції, яка, попри свою конкурентоспроможність на європейському ринку, все ще залишається вищою у порівнянні з пропозицією Бразилії, США або України", - пише видання.

Окрім ціни, існує ще кілька перешкод - нестача інвестицій і потужностей. Зокрема, з цих причин польська курятина не змогла покрити ринок Південно-Східної Азії.

"Ще одна невикористана ніша - ринок дрібних курячих тушок - до 200 г, так званих курей-гриль. Високий попит на таку курятину спостерігається у багатьох країнах. Особливо у мусульманських, у регіоні Перської затоки. Польща могла б покрити цей попит, проте це вимагає інвестицій і низки змін у всьому ланцюжку виробництва продукту", - пише видання.

Нагадаємо, Саудівська Аравія зменшила закупівлю бразильської курятини, замінивши її на українську.

В цілому Україна за минулий рік піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду.

У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії у загальному експорті продукту становить 88%.

Українські Національні Новини

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