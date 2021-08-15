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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Актуальное
Польша приняла закон о реституции, что напрягло отношения с Израилем

Польша приняла закон о реституции, что напрягло отношения с Израилем

Киев  •  УНН

 • 64302 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Польши Дуда подписал закон, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами. Ранее парламент отклонил все поправки, которые были внесены под давлением США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Newsru.co.il.

Детали

Принятый закон приведет к закрытию 90% исков о возвращении еврейского имущества, экспроприированного нацистами или коммунистическим режимом Польши, а также заблокирует возможность обжаловать в суде решение коммунистического режима по реституции.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже вызвал израильского посла в Варшаве в Израиль для проведения консультаций на неограниченное время. Лапид добавил, что израильский МИД также порекомендует послу Польши в Израиле продлить отпуск на родине. Он подчеркнул, что Израиль ведет переговоры с США о возможной реакции на принятие закона о реституции.

Напомним

Посольство Израиля в Сингапуре выступило с жесткой критикой в связи с появлением публикациями в местных социальных медиа высказываний оппозиционного политика Брэда Бовери, который сравнил вакцинацию против коронавируса с Холокостом.

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