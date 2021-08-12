Депутат у Сінгапурі порівняв вакцинацію від COVID-19 з Голокостом: на це відреагував Ізраїль

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“Посольство рішуче засуджує інформацію, яка циркулює”, — наголошується в повідомленні. “Голокост був геноцидом, здійсненим нацистським режимом, у результаті чого було вбито 6 млн євреїв. Проводити аналогії між кампанією по вакцинації, де є очевидна користь для здоров’я, чим могли скористатися мільярди людей по всьому світу, не тільки є поганим тоном, а й спотворює правду про Голокост і применшує жахи того, що сталося”, — підкреслили в посольстві.

“Ми закликаємо двічі подумати, перш ніж поширювати подібний контент”, — вказали в дипмісії.

Скандал з політиком з Сінгапуру

Член опозиційної Партії прогресу Сінгапуру, який в 2020 році брав участь у загальних парламентських виборах, у вівторок опублікував в Facebook і Instagram фотографію нацистського концтабору в польському Освенцимі. Публікація була супроводжена підписом: “Це почалося не з газових камер, а почалося з того, що одна партія контролювала засоби масової інформації. Одна партія розділила громадян на “нас” і “їх” і закликала своїх прихильників переслідувати “інших”. Він також додав, що “Сінгапур тепер ми і вони”. На наступний день Бовер вийшов з партії , зазначивши, що “не має наміру відмовлятися від своїх поглядів з приводу вакцинації”.

Влада Сінгапуру з 10 серпня частково зняли соціальні обмеження для повністю вакцинованих жителів, почавши таким чином так званий підготовчий етап життя з COVID-19. Зокрема, з вівторка зробили обидві дози щеплень можуть відвідувати кафе, ресторани, займатися в тренажерних і спортивних залах. Аналогічні послаблення стосуються і дітей до 12 років. Крім того, з 20 серпня усі, хто прибуває в Сінгапур з Австралії, Австрії, Німеччини, Італії, Канади, Норвегії, Республіки Корея, Швейцарії при наявності двох доз вакцин зможуть перебувати на двотижневому карантині в своїх будинках. Для інших, як і раніше діє режим обов’язкової ізоляції в спеціальних державних центрах.

На сьогоднішній день приблизно 72% жителів отримали обидві дози вакцин.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Сінгапурі зафіксували 65 836 випадків захворювання, жертвами стали 42 людини.