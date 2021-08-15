Польща ухвалила закон про реституцію, що напружило відносини з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що обмежує можливість подачі позовів про реституцію майна 30 роками. Раніше парламент відхилив усі пропозиції, поправки, які були внесені під тиском США. Про це УНН пише з посиланням на Newsru.co.il.
Деталі
Прийнятий закон призведе до закриття 90% позовів про повернення єврейського майна, експропрійованого нацистами або комуністичним режимом Польщі, а також заблокує можливість оскаржити в суді рішення комуністичного режиму з питань реституції.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід вже викликав ізраїльського посла в Варшаві в Ізраїль для проведення консультацій на необмежений час. Лапід додав, що ізраїльський МЗС також порекомендує послу Польщі в Ізраїлі продовжити відпустку на батьківщині. Він підкреслив, що Ізраїль веде переговори з США про можливу реакцію на прийняття закону про реституцію.
Нагадаємо
Посольство Ізраїлю в Сінгапурі виступило з жорсткою критикою у зв’язку з появою публікаціями в місцевих соціальних медіа висловлювань опозиційного політика Бреда Бовера, який порівняв вакцинацію проти коронавірусу з Голокостом.