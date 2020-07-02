Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Люди, которые являются пассажирами самолетов, прибывающих из Украины в Польшу, освобождены от обязательного 14-дневного карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пограничной службы Польши.
"С полуночи с 12 на 13 июня (после отмены контроля на внутренних границах ЕС - ред.) в этом году пограничные проверки на всем участке внутренней границы (границы Польши - ред.) завершены. Отмена пограничного контроля на внутренней границе также означает отмену санитарного контроля и отсутствие карантина. Ограничения, включая ограничения на въезд иностранцев в Польшу и карантин, все еще действуют на внешней границе ЕС", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польше все еще ограничен. Границу можно пересечь только в некоторых пунктах: с Украиной - в Дорогуске, Корчове, Гребенном и Медыке.
Также пограничная служба Польши напоминает, кто с 1 июля может пересечь польскую границу, кроме граждан Польши. В перечень добавлена новая группа - пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный полет из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Украины, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея.
Напомним, на 1 июля открыли свои границы для Украины пять стран, другие же остаются закрытыми для украинских туристов - из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине.