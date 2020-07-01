Відпочинок за кордоном: названо країни, які відкрилися для України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. На 1 липня відкрили свої кордони для України п'ять країн, інші ж залишаються зачиненими для українських туристів - через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Найпопулярніше питання цього літа – які країни вже відкрили свої кордони для України", - написав він, оприлюднивши перелік країн:
-
- Туреччина
-
- Єгипет (але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19)
-
- Албанія
-
- Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла)
-
- Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин)
-
"Через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено", - вказав міністр.
Він також додав, що кожні 2 тижні ЄС переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати. І, залежно від обставин, буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.
"Також, залежно від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні, рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією", - зазначив Криклій.