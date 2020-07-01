Отдых за границей: названы страны, открывшиеся для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. На 1 июля открыли свои границы для Украины пять стран, другие же остаются закрытыми для украинских туристов - из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Самый популярный вопрос этого лета - какие страны уже открыли свои границы для Украины", - написал он, обнародовав перечень стран:
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- Турция
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- Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19)
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- Албания
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- Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья)
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- Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов)
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"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, направляющимся на корабль, гражданам, которые транзитом следуют через ЕС, въезд разрешен", - отметил министр.
Он также добавил, что каждые 2 недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.
"Также, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине, решение об открытии границ будет принято Грузией", - отметил Криклий.