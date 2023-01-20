Польша планирует подготовить и вооружить танками и БМП бригаду ВСУ до конца марта

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“В рамках нового пакета помощи Украине я представил нашу польскую поддержку, которая заключается в том, что до конца марта мы сможем как вооружить, так и обучить украинских солдат”, — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним,

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сохраняет оптимизм относительно того, что союзники достигнут соглашения о поставках танков Leopard Украине, хотя решение еще не принято.

На вопрос, передаст ли Польша имеющиеся у нее танки Leopard немецкого производства - даже если Берлин не согласится - он сказал, что вскоре поднимет этот вопрос во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.