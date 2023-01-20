Польща планує підготувати та озброїти танками та БМП бригаду ЗСУ до кінця березня

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“У рамках нового пакету допомоги Україні я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів”, — заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що зберігає оптимізм щодо того, що союзники досягнуть угоди про постачання танків Leopard Україні, хоча рішення ще не ухвалене.

На запитання, чи передасть Польща танки Leopard німецького виробництва, які є в неї - навіть якщо Берлін не погодиться - він сказав, що незабаром порушить це питання під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.