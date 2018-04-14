Польша и в дальнейшем готова оказывать поддержку Украине в газовом вопросе - посол

"Оно (газовая сотрудничество Украины и Польши - ред.) есть и оно будет, оно нужно и Украине, и Польше. У нас есть интерконнектор - это одно дело. Вы знаете, когда Россия после Стокгольмского арбитража перекрыла газ Украине, та получала газ из Польши. Вообще, как только появилась информация об отключении газа, Польша предложила Украине доступ к нашему газу. Следовательно, первое дело - это интерконнектор, второе - это поставки сжиженного газа, это польский проект, и мы бы хотели получать газ от других стран - не из России. Из Соединенных Штатов, если это было бы возможно", - сказал посол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не обойдется без украинской ГТС после 2019 года

По его мнению, после решения РФ отменить поставки газа для Украины, Россию нельзя назвать надежным поставщиком.

"Я думаю, это интерес Польши, интерес балтийских стран, интерес Украины - диверсифицировать газ в наши страны по разным направлениям, и чтобы Россия не была монополистом. Россия, после того, что она сделала через Стокгольмский арбитраж - она ​​является плохим партнером, и есть партнеры с других сторон - из США, Катара, Арабских Эмиратов, Норвегии. Просто нужно продумать направления для получения энергетической независимости", - отметил он.

Пекло также поздравил позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" не означает прекращения поставок через Украину.

"Северный поток-2" - это позиция Польши, Украины, балтийских стран, США - это политический проект. Интересно, что Ангела Меркель сказала о необходимости транзита через Украину. Что интересно - это новая позиция Германии. Она (Меркель - ред.) не уточнила, как будет, сколько газа будет проходить через Украину, через "Северный поток-2", но это изменение позиции Берлина, новая мысль", - добавил посол.

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что слова Меркель не дают гарантий украинскому транзиту газа.