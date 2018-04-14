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Польша и в дальнейшем готова оказывать поддержку Украине в газовом вопросе - посол

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Польша и в дальнейшем готова оказывать поддержку Украине в газовом вопросе. Об этом в комментарии УНН заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

"Оно (газовая сотрудничество Украины и Польши - ред.) есть и оно будет, оно нужно и Украине, и Польше. У нас есть интерконнектор - это одно дело. Вы знаете, когда Россия после Стокгольмского арбитража перекрыла газ Украине, та получала газ из Польши. Вообще, как только появилась информация об отключении газа, Польша предложила Украине доступ к нашему газу. Следовательно, первое дело - это интерконнектор, второе - это поставки сжиженного газа, это польский проект, и мы бы хотели получать газ от других стран - не из России. Из Соединенных Штатов, если это было бы возможно", - сказал посол.

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По его мнению, после решения РФ отменить поставки газа для Украины, Россию нельзя назвать надежным поставщиком.

"Я думаю, это интерес Польши, интерес балтийских стран, интерес Украины - диверсифицировать газ в наши страны по разным направлениям, и чтобы Россия не была монополистом. Россия, после того, что она сделала через Стокгольмский арбитраж - она ​​является плохим партнером, и есть партнеры с других сторон - из США, Катара, Арабских Эмиратов, Норвегии. Просто нужно продумать направления для получения энергетической независимости", - отметил он.

Пекло также поздравил позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что строительство газопровода "Северный поток-2" не означает прекращения поставок через Украину.

"Северный поток-2" - это позиция Польши, Украины, балтийских стран, США - это политический проект. Интересно, что Ангела Меркель сказала о необходимости транзита через Украину. Что интересно - это новая позиция Германии. Она (Меркель - ред.) не уточнила, как будет, сколько газа будет проходить через Украину, через "Северный поток-2", но это изменение позиции Берлина, новая мысль", - добавил посол.

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что слова Меркель не дают гарантий украинскому транзиту газа.

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