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Польща і надалі готова надавати підтримку Україні у газовому питанні - посол

Польща і надалі готова надавати підтримку Україні у газовому питанні - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Польща і надалі готова надавати підтримку Україні у газовому питанні. Про це в коментарі УНН заявив надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло.

"Вона (газова співпраця України і Польщі - ред.) є і вона буде, вона потрібна і Україні, і Польщі. У нас є інтерконектор - це одна справа. Ви знаєте, коли Росія після Стокгольмського арбітражу закрила газ Україні, та отримувала газ з Польші. Взагалі, як тільки з'явилась інформація про відключення газу, Польща запропонувала Україні доступ до нашого газу. Отже, перша справа - це інтерконектор, друга - це поставки зрідженого газу, це є польський проект, і ми б хотіли отримувати газ від інших країн - не з Росії. Зі Сполучених Штатів, якщо це було б можливо", - сказав посол.

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На його думку, після рішення РФ скасувати постачання газу для України, Росію не можна назвати надійним постачальником.

"Я думаю, це є інтерес Польщі, інтерес балтійських країн, інтерес України - диверсифікувати газ до наших країн з різних напрямків, і щоб Росія не була монополістом. Росія, після того, що вона зробила через Стокгольмський арбітраж - вона є поганим партнером, і є партнери з інших сторін - зі США, Катару, Арабських Еміратів, Норвегії. Просто потрібно продумати напрямки для отримання енергетичної незалежності", - зазначив він.

Пєкло також привітав позицію канцлеру Німеччини Ангели Меркель щодо того, що будівництво газогону "Північний потік-2" не означатиме припинення поставок через Україну.

"Північний потік-2" - це є позиція Польщі, України, балтійських країн, США - це є політичний проект. Цікаво, що Ангела Меркель сказала про потребу транзиту через Україну. Що є цікавим - це є нова позиція Німеччини. Вона (Меркель - ред.) не уточнила, як то буде, скільки газу проходитиме через Україну, через "Північний потік-2", але це є зміна позиції Берліна, нова думка", - додав посол.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили, що слова Меркель не дають гарантій українському транзиту газу.

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