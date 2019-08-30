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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 8052 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113767 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124573 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116029 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121724 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126240 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151430 просмотра

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Полозов: адвокаты команды военнопленных украинцев не дают никаких комментариев по обмену

Полозов: адвокаты команды военнопленных украинцев не дают никаких комментариев по обмену

Киев  •  УНН

 • 11708 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Адвокат пленных украинский Николай Полозов сообщил, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам, пишет УНН со ссылкой на Facebook-сообщение адвоката.

“В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам”, — указано в сообщении.

“Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию. Официальный комментарий будет представлен на данной странице тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены. Благодарим за понимание”, — добавил Николай Полозов, отметив, что это, в первую очередь, в интересах подзащитных.

Добавим, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ откладывается до следующей недели.

Украинские Национальные Новости

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