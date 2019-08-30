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Полозов: адвокати команди військовополонених українців не дають ніяких коментарів щодо обміну

Полозов: адвокати команди військовополонених українців не дають ніяких коментарів щодо обміну

Київ • УНН

 • 11709 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Адвокат полонених українців Микола Полозов повідомив, що адвокати команди військовополонених українських моряків не дають ніяких коментарів щодо даних обставин, пише УНН з посиланням на Facebook-повідомлення адвоката.

“У зв’язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами ряду осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв’язнів офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українські моряків не дають ніяких коментарів по даним обставинам”, — вказано у повідомленні.

“Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію. Офіційний коментар буде представлений на даній сторінці тоді, коли всі необхідні факти будуть підтверджені. Дякуємо за розуміння”, — додав Микола Полозов, зазначивши, що це, в першу чергу, в інтересах підзахисних.

Додамо, що обмін утримуваними між Україною і РФ відкладається до наступного тижня.

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