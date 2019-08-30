Полозов: адвокати команди військовополонених українців не дають ніяких коментарів щодо обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Адвокат полонених українців Микола Полозов повідомив, що адвокати команди військовополонених українських моряків не дають ніяких коментарів щодо даних обставин, пише УНН з посиланням на Facebook-повідомлення адвоката.
“У зв’язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами ряду осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв’язнів офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українські моряків не дають ніяких коментарів по даним обставинам”, — вказано у повідомленні.
“Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію. Офіційний коментар буде представлений на даній сторінці тоді, коли всі необхідні факти будуть підтверджені. Дякуємо за розуміння”, — додав Микола Полозов, зазначивши, що це, в першу чергу, в інтересах підзахисних.
Додамо, що обмін утримуваними між Україною і РФ відкладається до наступного тижня.