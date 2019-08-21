Половину Украины накроет чрезвычайная пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В ряде областей Украины ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"21 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 21 августа в Украине 33-градусная жара.