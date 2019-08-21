Сьогодні в Україні 33-градусна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні у середу, 21 серпня, очікується погода без опадів, температура повітря сягатиме 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 серпня в Україні без опадів, лише на заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 28-33°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на День Незалежності.