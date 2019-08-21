Сегодня в Украине 33-градусная жара

"21 августа в Украине без осадков, лишь на западе днем местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 28-33°.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости.