Сегодня в Украине 33-градусная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине в среду, 21 августа, ожидается погода без осадков, температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"21 августа в Украине без осадков, лишь на западе днем местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.
Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 28-33°.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости.