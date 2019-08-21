Половину України накриє надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У низці областей України очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 серпня у центральних, східних, південних, Сумській та Київській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 21 серпня в Україні 33-градусна спека.