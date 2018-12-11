Половина "родниковой" воды в Украине на самом деле разливается из-под крана

"Мы должны понимать, что в таких объемах, в которых сегодня изготавливается фасованная питьевая вода, исходя из того, сколько на полках магазинов и сколько за границу экспортируется, верить в то, что эта вода родниковая, что она поставляется из каких-то скважин - это бессмыслица, потому что нет столько в Украине скважин действующих, которые бы обеспечили такой объем фасованной воды", - отметил медик.



По его словам, на сегодня значительная часть из фасованной питьевой воды в Украине, продается как родниковая, - это обычная питьевая вода из-под крана, пропущенная через фильтры. При этом С.Протас уточнил, что сегодня трудно оценить долю "ложной" родниковой воды на украинском рынке - по его мнению, ее объем близок к половине.



"Платить за эту воду ту цену, которая сегодня есть на рынке, не логично", - подчеркнул эксперт.



При этом он добавил, что лучшей водой является естественная - из скважины или из источника (из кюветов в городах) с минимальным вмешательством и отделкой.



Напомним, Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологичным, химическим и физико-химическим показателям.



Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.