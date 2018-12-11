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Половина "родниковой" воды в Украине на самом деле разливается из-под крана

Киев • УНН

 • 50617 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Значительная часть фасованной питьевой воды, которая продается в Украине под видом источников, на самом деле наливается из-под крана. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.

Половина "родниковой" воды в Украине на самом деле разливается из-под крана

"Мы должны понимать, что в таких объемах, в которых сегодня изготавливается фасованная питьевая вода, исходя из того, сколько на полках магазинов и сколько за границу экспортируется, верить в то, что эта вода родниковая, что она поставляется из каких-то скважин - это бессмыслица, потому что нет столько в Украине скважин действующих, которые бы обеспечили такой объем фасованной воды", - отметил медик.

По его словам, на сегодня значительная часть из фасованной питьевой воды в Украине, продается как родниковая, - это обычная питьевая вода из-под крана, пропущенная через фильтры. При этом С.Протас уточнил, что сегодня трудно оценить долю "ложной" родниковой воды на украинском рынке - по его мнению, ее объем близок к половине.

"Платить за эту воду ту цену, которая сегодня есть на рынке, не логично", - подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что лучшей водой является естественная - из скважины или из источника (из кюветов в городах) с минимальным вмешательством и отделкой.

Напомним, Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологичным, химическим и физико-химическим показателям.

Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.

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