Половина "джерельної" води в Україні насправді розливається з-під крана

"Ми повинні розуміти, що в таких об’ємах, в яких сьогодні виготовляється фасована питна вода, виходячи з того, скільки на полицях магазинів і скільки за кордон експортується, вірити в те, що ця вода є джерельна, що вона поставляється з якихось скважин, - це безглуздя, тому що немає стільки в Україні скважин діючих, які б забезпечили такий об’єм фасованої води", - зазначив медик.



За його словами, на сьогодні значна частина фасованої питної води в Україні, яка продається як джерельна, - це звичайна питна вода з-під крана, пропущена через фільтри. При цьому С.Протас уточнив, що сьогодні важко оцінити долю "несправжньої" джерельної води на українському ринку – на його думку, її обсяг близький до половини.



"Платити за цю воду ту ціну, яка сьогодні є на ринку, не логічно", - наголосив експерт.



При цьому він додав, що найкращою водою є природна – зі скважини або з джерела (з кюветів у містах) з мінімальним втручанням і обробкою.



Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило критерії, за якими з 1 січня 2019 року в Україні буде здійснюватися проба прісних вод. Тепер державний моніторинг масивів поверхневих вод проводитиметься за (уточненими) біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками.



Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.