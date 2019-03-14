Пленный в РФ моряк Будзыло отрезан от связи с семьёй - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Захваченный у берегов Крыма украинский военнослужащий Юрий Будзыло до сих пор не получил ни одного письма от родных. Об этом в Facebook сообщил его защитник, крымский адвокат Андрей Азаматов, передает УНН.
По информации Азаматова, 13 марта 2019 года в Следственном управлении ФСБ прошли следственные мероприятия с участием Будзыло, который является военнопленным и военнослужащим ВМС Украины.
"На данных мероприятиях нас ознакомили с постановлением о назначении психолого-психиатрической экспертизы. Будзыло Ю.А. и его защита возражали относительно назначения и проведения такого рода экспертизы, в связи с тем, что 3 Женевская конвенция не предусматривает такие действия", - написал Азаматов.
Кроме этого, по его информации, защитой очередной раз заявлены ходатайства о предоставлении свидания с родными и на телефонные звонки.
"Стоит отметить, что с момента пленения и по настоящее время он не получил ни одного письма от своих родных. При этом родные пишут ему такие письма регулярно. Юрий Александрович чувствует себя относительно нормально, держится достойно и верит в возвращение домой. Всем кто его знает и поддерживает передал слова благодарности" - добавил адвокат.
Как сообщал УНН, вчера Мосгорсуд продлил до 24 апреля срока ареста еще четырем из 24 военнопленных украинских моряков, в том числе мичману буксира "Яны Капу" Юрию Будзыло.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.