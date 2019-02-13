Суд в РФ оставил под стражей еще четырех украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Мосгорсуд в среду признал законным продление до 24 апреля срока ареста еще четырем из 24 военнопленных украинских моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Богдана Небылицына, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Сергея Чулиба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Рассмотрение жалобы защиты прошло в закрытом судебном заседании.
Накануне, 12 февраля, суд в РФ оставил под стражей восемь украинских военнопленных моряков. 7 февраля суд в Москве оставил под арестом четырех военнопленных моряков.