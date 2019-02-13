Суд в РФ залишив під вартою ще чотирьох українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Мосміськсуд в середу визнав законним продовження до 24 квітня терміну арешту ще чотирьом з 24 військовополонених українських моряків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Постанова суду першої інстанції залишити без зміни, скаргу захисту на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Богдана Небиліцин, Юрія Без'язичного, Юрія будз, Сергія Чуліба - без задоволення", - сказав співрозмовник агентства.
Розгляд скарги захисту пройшов в закритому судовому засіданні.
Напередодні, 12 лютого, суд в РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків. 7 лютого суд в Москві залишив під арештом чотирьох військовополонених моряків.