Суд в РФ залишив під вартою ще чотирьох українських моряків

"Постанова суду першої інстанції залишити без зміни, скаргу захисту на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Богдана Небиліцин, Юрія Без'язичного, Юрія будз, Сергія Чуліба - без задоволення", - сказав співрозмовник агентства.

Розгляд скарги захисту пройшов в закритому судовому засіданні.



Напередодні, 12 лютого, суд в РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків. 7 лютого суд в Москві залишив під арештом чотирьох військовополонених моряків.