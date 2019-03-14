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Полонений в РФ моряк Будзило відрізаний від зв'язку з родиною - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Захоплений біля берегів Криму український військовослужбовець Юрій Будзило досі не отримав жодного листа від родини. Про це в Facebook повідомив його захисник, кримський адвокат Андрій Азаматов, передає УНН.

Полонений в РФ моряк Будзило відрізаний від зв'язку з родиною - адвокат

За інформацією Азаматова, 13 березня 2019 року в Слідчому управлінні ФСБ пройшли слідчі заходи за участю Будзило, який є військовополоненим та військовослужбовцем ВМС України.

"На цих заходах нас ознайомили з постановою про призначення психолого-психіатричної експертизи. Будзило Ю.О. і його захист заперечували щодо призначення і проведення такого роду експертизи, в зв'язку з тим, що 3 Женевська конвенція не передбачає такі дії", - написав Азаматов.

Крім цього, за його інформацією, захистом черговий раз заявлені клопотання про надання побачення з рідними і на телефонні дзвінки.

"Варто зазначити, що з моменту взяття в полон і по теперішній час він не отримав ні одного листа від своїх рідних. При цьому рідні пишуть йому такі листи регулярно. Юрій Олександрович відчуває себе відносно нормально, тримається гідно і вірить в повернення додому. Всім хто його знає і підтримує передав слова подяки", - додав адвокат.

Як повідомляв УНН, вчора Мосміськсуд продовжив до 24 квітня термін арешту ще чотирьом з 24 військовополонених українських моряків, у тому числі мічману буксира "Яни Капу" Юрію Будзило.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряки заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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