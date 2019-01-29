Политзаключенного Евгения Панова доставили в Омск после четырехмесячного этапа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украинского политзаключенного Евгения Панова сегодня, 29 января, доставили в Омск после четырехмесячного этапа. Об этом написала на своей странице в Facebook, мать Евгения Вера Котелянец со ссылкой на украинского консула в Новосибирске. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает УНН.
"Брат Панова Игорь Котелянец сообщил Крымской правозащитной группе, что в данное время украинец находится в СИЗО Омска. В ближайшие две недели станет известно, в какую именно колонию его поместят", - идется в сообщении.
Как сообщал УНН, что конечным пунктом этапа украинском Евгения Панова может стать колония в российском Омске. Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец, ссылаясь на подтвержденную информацию.
Как сообщалось 6 декабря 2018 года, Евгения Панова этапировали из СИЗО Симферополя в СИЗО российского Краснодара.
Верховный суд России, 25 октября 2018 года, оставил без изменений приговор гражданину Украины Евгению Панову, которого приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в "подготовке диверсии в Крыму".
Напомним, осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова этапируют в одну из колоний российского Омска.