"Диверсанта" Панова етапували із Сімферопольського СІЗО в Москву

“Євгена Панова етапували з Сімферопольського СІЗО — в Москву. Скоріше за все до Лєфортово. Наразі він тимчасово знаходиться в Краснодарі”, — повідомив І.Котелянець.

За його словами, 25 жовтня в Москві має відбутися засідання апеляційного суду, на якому прокурор наполягає на збільшенні терміну ув’язнення до 10 з половиною років.

Нагадаємо, у липні 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта справи “українських диверсантів” Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу “українських диверсантів”, які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, потім повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами “групи диверсантів”, яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.