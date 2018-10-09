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"Диверсанта" Панова етапували із Сімферопольського СІЗО в Москву

"Диверсанта" Панова етапували із Сімферопольського СІЗО в Москву

Київ • УНН

 • 10956 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Засудженого  справі "українських диверсантів" Євгена Панова етапували із Сімферопольського СІЗО в Москву. Про це повідомив у Facebook його брат Ігор Котелянець, передає УНН.

“Євгена Панова етапували з Сімферопольського СІЗО — в Москву. Скоріше за все до Лєфортово. Наразі він тимчасово знаходиться в Краснодарі”, — повідомив І.Котелянець.

За його словами, 25 жовтня в Москві має відбутися засідання апеляційного суду, на якому прокурор наполягає на збільшенні терміну ув’язнення до 10 з половиною років.

Нагадаємо, у липні 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта справи “українських диверсантів” Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу “українських диверсантів”, які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, потім повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами “групи диверсантів”, яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

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