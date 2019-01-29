Політв'язня Євгена Панова доставили до Омська після чотиримісячного етапу

"Брат Панова Ігор Котелянець повідомив Кримської правозахисній групі, що в даний час українець перебуває в СІЗО Омська. У найближчі два тижні стане відомо, в яку саме колонію його помістять", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, що кінцевим пунктом етапу українському Євгенія Панова може стати колонія в російському Омську. Про це повідомив його брат Ігор Котелянець, посилаючись на підтверджену інформацію.

Як повідомлялося 6 грудня 2018 року, Євгенія Панова етапували з СІЗО Сімферополя в СІЗО російського Краснодара.

Верховний суд Росії, 25 жовтня 2018 року, залишив без змін вирок громадянину України Євгену Панову, якого засудили до восьми років позбавлення волі за звинуваченням в "підготовці диверсії в Криму".

Нагадаємо, засудженого в Криму у "справі українських диверсантів" Євгенія Панова етапують в одну з колоній російського Омська.