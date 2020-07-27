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Политзаключенный Яцкин почти месяц ждет кипятильник и получает письма с задержкой - адвокат

Политзаключенный Яцкин почти месяц ждет кипятильник и получает письма с задержкой - адвокат

Киев  •  УНН

 • 10384 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Политзаключенный Иван Яцкин рассказал, что почти месяц ждет кипятильник со склада. Также большой проблемой остаётся задержка писем, которые приходят с опозданием 2-3 недели. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

Адвокат отметил, что Яцкин также рассказал о карантинных мерах в Лефортово из-за COVID-19.

“Сегодня в рамках проведения следственных действий встретился с украинским политзаключённым Иваном Яцкиным. Иван Григорьевич чувствует себя удовлетворительно. Немного рассказал об условиях содержания. В СИЗО "Лефортово" до сих пор действует масочный режим. Марлевые маски выдают каждый день. Получается они не одноразовые, а однодневные. Раз в неделю обрабатывают камеру каким-то раствором. Изредка замеряют температуру”, - написал Николай Полозов.

Он отметил, что по словам Ивана Яцкина - большой проблемой остаётся задержка писем, которые приходят с опозданием 2-3 недели.

“Причем, согласно описи, минимум три письма потеряли, он надеется не безвозвратно. Ещё почти месяц ждет кипятильник со склада. Так и не принесли до сих пор. Не так давно приходили представители ОНК, Иван Яцкин сообщил им о сложностях с перепиской. Вроде разрешили передачки, будем выяснять. Соскучился по украинскому салу и другой нормальной пище с воли. Особая от него благодарность консулам Украины за материальную поддержку. Благодаря ей, он может заказывать необходимые для тюремного быта вещи в тюремном ларьке”, - добавил Николай Полозов.

По его словам, также Иван Григорьевич надеется на то, что его заявление, которое он направлял в Офис Президента Украины, не затерялось и он будет включён в список на обмен.

“Этого обмена он, как и более 130 украинских политзаключенных, очень ждёт. Всем, кто его знает, передаёт огромный привет!”, - написал Николай Полозов.

Напомним, в России продлили арест украинскому политзаключённому Ивану Яцкину до 16 августа без его участия.

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