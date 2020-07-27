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Політв'язень Яцкін майже місяць чекає кип'ятильник і отримує листи із затримкою - адвокат

Політв'язень Яцкін майже місяць чекає кип'ятильник і отримує листи із затримкою - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Політв'язень Іван Яцкін розповів, що майже місяць чекає кип'ятильник зі складу. Також великою проблемою залишається затримка листів, які приходять із запізненням на 2-3 тижні. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

Адвокат зазначив, що Яцкін також розповів про карантинні заходи в Лефортово через COVID-19.

"Сьогодні в рамках проведення слідчих дій зустрівся з українським політв'язнем Іваном Яцкіним. Іван Григорович почувається задовільно. Трохи розповів про умови утримання. У СІЗО "Лефортово" до сих пір діє масковий режим. Марлеві маски видають кожен день. Виходить вони не одноразові, а одноденні. Раз на тиждень обробляють камеру якимось розчином. Зрідка заміряють температуру", - написав Микола Полозов.

Він зазначив, що за словами Івана Яцкіна, - великою проблемою залишається затримка листів, які приходять із запізненням на 2-3 тижні.

"Причому, згідно з описом, мінімум три листи втратили, він сподівається не безповоротно. Ще майже місяць чекає кип'ятильник зі складу. Так і не принесли досі. Не так давно приходили представники ОНК, Іван Яцкін повідомив їм про складнощі з листуванням. Начебто дозволили передачки, будемо з'ясовувати. Скучив за українським салом та іншою нормальною їжею з волі. Особлива від нього подяка консулам України за матеріальну підтримку. Завдяки їй, він може замовляти необхідні для тюремного побуту речі в тюремному ларьку", - додав Микола Полозов.

За його словами, також Іван Григорович сподівається на те, що його заява, яку він направляв до Офісу Президента України, не загубилася і він буде включений в список на обмін.

"Цього обміну він, як і понад 130 українських політв'язнів, дуже чекає. Всім, хто його знає, передає величезний привіт!" - написав Микола Полозов.

Нагадаємо, в Росії продовжили арешт українському політв'язню Івану Яцкіну до 16 серпня без його участі.

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