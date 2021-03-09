Политтехнолог прогнозирует изменения среди министров: к лету подтянут адекватные кадры

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"К лету могут вернуться некоторые даже старые и профессиональные кадры, которые смогут подтянуть Кабмин. Сейчас как раз идут переговоры, продолжается поиск оптимальных вариантов. Все пророссийские элементы будут удаляться из окружения Президента Зеленского и будут подтягиваться более или менее адекватные кадры. Есть большая надежда, что именно к лету пройдут основные ротации кадров правительства", - рассказал Курбан.

Детали

Политтехнолог считает, что первыми кадрами, от которых будут избавляться, станут слабые и неэффективные министры, которые ничего не сделали за время своего пребывания в должности. Типичным примером в этом контексте Курбан называет министра экономики Игоря Петрашко и министра соцполитики Марину Лазебную.

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"Это типичный образ поведения для всех чиновников, не только лично для Игоря Петрашко. Его результаты не отличаются от результатов работы других министров. По крайней мере, он хоть на самокате не прыгает. Тихий, никакой, не хватает опыта. Людям и критиковать сложно, потому что не слышно ничего. Нужен результат, а результат некому давать. Опять же, например, мало кто знает, кто возглавляет сейчас Министерство соцполитики. Это все - типичная черта нынешнего Кабмина", - считает Курбан.

Дополнение

Напомним, политолог Владимир Фесенко назвал министра экономики "никаким" и рассказал о недовольстве его кандидатурой и производительностью среди парламентских кругов. Несмотря на это, по словам политолога, за фигурой неэффективного министра экономики стоит Премьер Денис Шмыгаль, которых связывают близкие личные отношения.