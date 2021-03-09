Політтехнолог прогнозує зміни серед міністрів: до літа підтягнуть адекватні кадри

Цитата:

"До літа можуть повернутися деякі навіть старі та професійні кадри, які зможуть підтягнути Кабмін. Зараз як раз йдуть перемовини, триває пошук оптимальних варіантів. Всі проросійські елементи будуть видалятися з оточення Президента Зеленського і будуть підтягуватися більш-менш адекватні кадри. Є велика надія, що саме до літа пройдуть основні ротації кадрів уряду", - розповів Курбан.

Деталі

Політтехнолог вважає, що першими кадрами, від яких будуть позбавлятися, стануть кволі й неефективні міністри, які нічого не зробили за час свого перебування на посаді. Типовим прикладом в цьому контексті Курбан називає міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра соцполітики Марину Лазебну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економічні експерти: від міністра економіки Петрашка "ні холодно ні жарко"

"Це типовий образ поведінки для всіх урядовців, не тільки особисто для Ігоря Петрашко. Його результати не дуже відрізняються від результатів роботи інших міністрів. Принаймні, він хоч на самокаті не стрибає. Тихий, ніякий, не вистачає досвіду. Людям і критикувати складно, тому що не чутно нічого. Потрібен результат, а результат нема кому давати. Знову ж таки, наприклад, мало хто знає, хто очолює зараз Міністерство соцполітики. Це все — типова риса теперішнього Кабміну", - вважає Курбан.

Доповнення

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко назвав міністра економіки “ніяким” і розповів про невдоволення його кандидатурою та продуктивністю серед парламентських кіл. Попри це, за словами політолога, за фігурою неефективного міністра економіки стоїть Прем’єр Денис Шмигаль, яких пов’язують близькі особисті відносини.