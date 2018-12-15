Полицию не информировали о "захвате" собора в Виннице

"У нас нет никаких сообщений по этому поводу", - сообщила УНН Олийнык.



Отметим, что о захвате винницкого собора сообщили сегодня в Союзе православных журналистов.



Там уточнили, что неизвестные лица захватили собор УПЦ в Виннице после утреннего богослужения.



Напомним, в Киеве начался Объединительный собор Украинской православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.

УПЦ МП ранее заявляла, что не будет участвовать в Объединительном соборе.