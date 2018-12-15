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Полицию не информировали о "захвате" собора в Виннице

Киев • УНН

 • 18748 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В полиции Винницкой области отсутствует информация о "захвате" Винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора УПЦ. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

Полицию не информировали о "захвате" собора в Виннице

"У нас нет никаких сообщений по этому поводу", - сообщила УНН Олийнык.

Отметим, что о захвате винницкого собора сообщили сегодня в Союзе православных журналистов.

Там уточнили, что неизвестные лица захватили собор УПЦ в Виннице после утреннего богослужения.

Напомним, в Киеве начался Объединительный собор Украинской православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.
УПЦ МП ранее заявляла, что не будет участвовать в Объединительном соборе.

Украинские Национальные Новости

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