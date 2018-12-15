Поліцію не повідомляли про "захоплення" собору УПЦ у Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У поліції Вінницької області відсутня інформація про "захоплення" Вінницького Свято-Преображенського кафедрального собору УПЦ. Про це у коментарі УНН розповіла прес-секретар Нацполіції у Вінницькій області Ганна Олійник.
"У нас немає жодних повідомлень з цього приводу", - повідомила УНН Олійник.
Зазначимо, що про захоплення вінницького собору повідомили сьогодні у Союзі православних журналістів.
Там уточнили, що невідомі особи захопили собор УПЦ у Вінниці після ранкового богослужіння.
Нагадаємо, у Києві розпочався Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
УПЦ МП раніше заявляла, що не братиме участі в Об'єднавчому соборі.