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Полиция Житомира задержала одного из организаторов нападения на полицию охраны

Полиция Житомира задержала одного из организаторов нападения на полицию охраны

Киев  •  УНН

 • 13145 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Полиция задержала организатора нападения на полицейских группы физической безопасности УПО в Волынской области. Об этом во время сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.

“Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирщины находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого соучастника этого преступной группировки”, — сообщил Сергей Князев.

Указано, что сейчас уже установлена причастность задержанного к еще нескольким аналогичным правонарушений по всей стране. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, из которого было совершено нападение.

Напомним, что вчера, 9 сентября, в полицию охраны при перемещении денег из магазина в специальный автомобиля в Житомире напали с оружием. Завладеть деньгами нападавшим не удалось, однако, одного из полицейских они ранили в ногу.

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