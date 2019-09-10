Поліція Житомира затримала одного з організаторів нападу на поліцію охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Поліція затримала організатора нападу на поліцейських групи фізичної безпеки УПО у Волинській області. Про це під час повідомив Голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.
“Хочу доповісти суспільству, що один із організаторів уже затриманий. Саме зараз слідчий проводить слідчі дії, допит підозрюваного. Кримінальна поліція Житомирщини знаходиться у п’яти регіонах нашої держави одночасно, намагаючись швидко та ефективно затримати іншого співучасника цього злочинного угруповання”, — повідомив Сергій Князєв.
Вказано, що наразі вже встановлено причетність затриманого до ще декількох аналогічних правопорушень по всій країні. Окрім того, поліцейські виявили та вилучили вогнепальну зброю, з якої було здійснено напад.
Нагадаємо, що вчора, 9 вересня, на поліцію охорони під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля у Житомирі напали зі зброєю. Заволодіти грошима нападникам не вдалося, однак, одного з поліцейських вони поранили у ногу.