Полиция задержала преступников за разбойное нападение на пенсионерку в Кировоградской области

Вчера, 28 ноября, в дом пенсионерки ворвались неизвестные лица. Трое мужчин с масками на лицах забежали в комнату, пригрозили женщине физической расправой, если она не отдаст им свои сбережения. Забрав деньги, преступники скрылись.

Вскоре полицейские задержали нападавших в городе Александрия. Ими оказались жители Херсонской области, в возрасте от 20 до 25 лет. Один из них ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений со смертью, его товарищи - за кражи и грабежи.

Во время обыска у злоумышленников изъяты вещественные доказательства: денежные средства, маски и измельченные растения, внешне похожие на коноплю.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. За эти действия лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.