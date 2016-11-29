Поліція затримала злочинців за розбійний напад на пенсіонерку на Кіровоградщині

Вчора, 28 листопада, у будинок пенсіонерки вдерлися невідомі особи. Троє чоловіків із масками на обличчях забігли до кімнати, пригрозили жінці фізичною розправою, якщо вона не віддасть їм свої заощадження. Забравши кошти, злочинці втекли.

Незабаром поліцейські затримали нападників в місті Олександрія. Ними виявилися жителі Херсонщини, віком від 20 до 25 років. Один із них раніше відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертю, його товариші – за крадіжки та грабежі.

Під час обшуку у зловмисників вилучено речові докази: грошові кошти, маски та подрібнені рослини, зовні схожі на коноплі.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. За ці дії особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.