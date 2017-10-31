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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29753 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95170 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149103 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113600 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114731 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111456 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103499 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении киевлянина

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении киевлянина

Киев  •  УНН

 • 8398 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении киевлянина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киеве, передает УНН.

В полиции рассказали, что обезглавленное тело мужчины обнаружили в конце сентября в канализационном коллекторе на улице Галагановской рабочие.

Следственно-оперативная группа территориального управления полиции обследовала место происшествия, прилегающую территорию, опросила местных жителей, привлекла к осмотру кинолога со служебной собакой, но установить личность умершего и обстоятельства правонарушения сразу не удалось. Никаких документов или других вещей, которые помогли идентифицировать потерпевшего, на месте происшествия не нашли. Криминалисты сделали выводы: тело сюда принесли, а человек умер в другом месте. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертное исследование и начали оперативно-розыскные мероприятия.

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Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Судебно-медицинский эксперт установил, что смерть наступила примерно 4-5 суток назад, а голову отрезали уже у мертвого мужчины.

Заместитель начальника Святошинского управления полиции Богдан Замула рассказал: "В рамках уголовного производства полицейские провели комплекс следственных (розыскных) действий и установили личность потерпевшего. Им оказался неработающий 61-летний местный житель. Исследовав его жизнь, знакомых, товарищей, сотрудники уголовного розыска и следствия вышли на мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления".

По информации правоохранителей, подозреваемым оказался квартирант погибшего киевлянина.

После проведения следственных действий задержанному объявили подозрение в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Известно, что задержанный, начиная с 1994 года, провел в местах лишения свободы более 20 лет. За решетку он попал за грабежи, разбойные нападения и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

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