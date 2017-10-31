Полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении киевлянина

В полиции рассказали, что обезглавленное тело мужчины обнаружили в конце сентября в канализационном коллекторе на улице Галагановской рабочие.

Следственно-оперативная группа территориального управления полиции обследовала место происшествия, прилегающую территорию, опросила местных жителей, привлекла к осмотру кинолога со служебной собакой, но установить личность умершего и обстоятельства правонарушения сразу не удалось. Никаких документов или других вещей, которые помогли идентифицировать потерпевшего, на месте происшествия не нашли. Криминалисты сделали выводы: тело сюда принесли, а человек умер в другом месте. Изъяты вещественные доказательства направили на экспертное исследование и начали оперативно-розыскные мероприятия.

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Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Судебно-медицинский эксперт установил, что смерть наступила примерно 4-5 суток назад, а голову отрезали уже у мертвого мужчины.

Заместитель начальника Святошинского управления полиции Богдан Замула рассказал: "В рамках уголовного производства полицейские провели комплекс следственных (розыскных) действий и установили личность потерпевшего. Им оказался неработающий 61-летний местный житель. Исследовав его жизнь, знакомых, товарищей, сотрудники уголовного розыска и следствия вышли на мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления".

По информации правоохранителей, подозреваемым оказался квартирант погибшего киевлянина.

После проведения следственных действий задержанному объявили подозрение в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Известно, что задержанный, начиная с 1994 года, провел в местах лишения свободы более 20 лет. За решетку он попал за грабежи, разбойные нападения и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.