Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та розчленуванні киянина

У поліції розповіли, що обезголовлене тіло чоловіка виявили наприкінці вересня у каналізаційному колекторі на вулиці Галаганівській робітники.

Слідчо-оперативна група територіального управління поліції обстежила місце події, прилеглу територію, опитала місцевих мешканців, залучила до огляду кінолога зі службовою собакою, але встановити особу померлого та обставини правопорушення відразу не вдалося. Жодних документів чи інших речей, які б допомогли ідентифікувати потерпілого, на місці події не знайшли. Криміналісти зробили висновки: тіло сюди принесли, а чоловік помер в іншому місці. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження і розпочали оперативно-розшукові заходи.

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Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Судово-медичний експерт встановив, що смерть настала приблизно 4-5 діб тому, а голову відрізали уже у мертвого чоловіка.

Заступник начальника Святошинського управління поліції Богдан Замула розповів: "У рамках кримінального провадження поліцейські провели комплекс слідчих (розшукових) дій і встановили особу потерпілого. Ним виявився непрацюючий 61-річний місцевий мешканець. Дослідивши його життя, знайомих, товаришів, працівники карного розшуку та слідства вийшли на чоловіка, якого підозрювали у скоєнні тяжкого злочину".

За інформацією правоохоронців, підозрюваним виявився квартирант загиблого киянина.

Після проведення слідчих дій затриманому оголосили підозру у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Відомо, що затриманий, починаючи із 1994 року, провів у місцях позбавлення волі більше 20 років. За грати він потрапляв за грабежі, розбійні напади та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.