Полиция задержала начальника отдела Одесской таможни за вымогательство и получение взятки

Детали

Преступную деятельность таможенника зафиксировали следователи Главного следственного Управления Национальной полиции. Во время досудебного расследования правоохранителями было установлено, что руководитель одного из отделов таможенного оформления таможенного поста в Одесской области требовал деньги у предпринимателя, который занимался импортом текстильных товаров и товаров общего потребления из Турции, за помощь в быстром проезде автомобилей через таможенный пост.

Если предприниматель не платил указанную сумму, чиновник обещал создать искусственные препятствия для перевозчика и максимально затянуть процесс растаможивания груза.

После получения первой части неправомерной выгоды, руководитель отдела приказывал подчиненным пропускать указанные автомобили с импортируемыми товарами фактически без какого-либо таможенного оформления.

Правоохранители задержали таможенника, когда он получал вторую часть неправомерной выгоды в сумме 3800 долларов США в автомобиле.

Во время обысков по месту жительства задержанного, правоохранители изъяли заранее идентифицированные деньги, которые он получил как первую часть выгоды с нерастаможенных фур.

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Сейчас работника таможенной службы задержали в процессуальном порядке. Чиновнику было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По этой статье таможеннику может грозить до 10 лет заключения с конфискацией имущества. В суде уже рассматривается ходатайство следствия об отстранении таможенника от занимаемой должности и взятии под стражу.