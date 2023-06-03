Полиция задержала начальника отдела Одесской таможни за вымогательство и получение взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Чиновник требовал неправомерное денежное вознаграждение у предпринимателя за провоз импортируемых товаров из Турции вне таможенного контроля, сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Преступную деятельность таможенника зафиксировали следователи Главного следственного Управления Национальной полиции. Во время досудебного расследования правоохранителями было установлено, что руководитель одного из отделов таможенного оформления таможенного поста в Одесской области требовал деньги у предпринимателя, который занимался импортом текстильных товаров и товаров общего потребления из Турции, за помощь в быстром проезде автомобилей через таможенный пост.
Если предприниматель не платил указанную сумму, чиновник обещал создать искусственные препятствия для перевозчика и максимально затянуть процесс растаможивания груза.
После получения первой части неправомерной выгоды, руководитель отдела приказывал подчиненным пропускать указанные автомобили с импортируемыми товарами фактически без какого-либо таможенного оформления.
Правоохранители задержали таможенника, когда он получал вторую часть неправомерной выгоды в сумме 3800 долларов США в автомобиле.
Во время обысков по месту жительства задержанного, правоохранители изъяли заранее идентифицированные деньги, которые он получил как первую часть выгоды с нерастаможенных фур.
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Сейчас работника таможенной службы задержали в процессуальном порядке. Чиновнику было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом).
По этой статье таможеннику может грозить до 10 лет заключения с конфискацией имущества. В суде уже рассматривается ходатайство следствия об отстранении таможенника от занимаемой должности и взятии под стражу.