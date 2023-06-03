Поліція затримала начальника відділу Одеської митниці за вимагання та отримання хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Посадовець вимагав неправомірну грошову винагороду у підприємця за провезення імпортованих товарів з Туреччини поза митним контролем, повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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Злочинну діяльність митника зафіксували слідчі Головного слідчого Управління Національної поліції. Під час досудового розслідування правоохоронцями було встановлено, що керівник одного з відділів митного оформлення митного посту в Одеській області вимагав гроші у підприємця, який займався імпортом текстильних товарів та товарів загального вжитку з Туреччини, за допомогу у швидкому проїзді автомобілів через митний пост.
Якщо підприємець не сплачував зазначену суму, посадовець обіцяв створити штучні перешкоди для перевізника і максимально затягнути процес розмитнення вантажу.
Після отримання першої частини неправомірної вигоди, керівник відділу наказував підлеглим пропускати зазначені автомобілі з імпортованими товарами фактично без будь-якого митного оформлення.
Правоохоронці затримали митника, коли він отримував другу частину неправомірної вигоди в сумі 3800 доларів США в автомобілі.
Під час обшуків у місці проживання затриманого, правоохоронці вилучили заздалегідь ідентифіковані гроші, які він отримав як першу частину вигоди з нерозмитнених фур.
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Наразі працівника митної служби затримали в процесуальному порядку. Посадовцю було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).
За цією статтею митнику може загрожувати до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. В суді вже розглядається клопотання слідства про відсторонення митника від займаної посади та взяття під варту.