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Поліція затримала начальника відділу Одеської митниці за вимагання та отримання хабара

Київ • УНН

 • 568553 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Посадовець вимагав неправомірну грошову винагороду у підприємця за провезення імпортованих товарів з Туреччини поза митним контролем, повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Поліція затримала начальника відділу Одеської митниці за вимагання та отримання хабара

Деталі

Злочинну діяльність митника зафіксували слідчі Головного слідчого Управління Національної поліції. Під час досудового розслідування правоохоронцями було встановлено, що керівник одного з відділів митного оформлення митного посту в Одеській області вимагав гроші у підприємця, який займався імпортом текстильних товарів та товарів загального вжитку з Туреччини, за допомогу у швидкому проїзді автомобілів через митний пост.

Якщо підприємець не сплачував зазначену суму, посадовець обіцяв створити штучні перешкоди для перевізника і максимально затягнути процес розмитнення вантажу.

Після отримання першої частини неправомірної вигоди, керівник відділу наказував підлеглим пропускати зазначені автомобілі з імпортованими товарами фактично без будь-якого митного оформлення.

Правоохоронці затримали митника, коли він отримував другу частину неправомірної вигоди в сумі 3800 доларів США в автомобілі.

Під час обшуків у місці проживання затриманого, правоохоронці вилучили заздалегідь ідентифіковані гроші, які він отримав як першу частину вигоди з нерозмитнених фур.

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Наразі працівника митної служби затримали в процесуальному порядку. Посадовцю було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За цією статтею митнику може загрожувати до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. В суді вже розглядається клопотання слідства про відсторонення митника від займаної посади та взяття під варту.

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